بنود الوثيقة التي تتضمن شروط وآليات الترشيح والتسمية لمهام السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

تونس 12 نوفمبر 2020 (وال) – بدأ المشاركون في ملتقى الحوار الليبي في تونس، اليوم الخميس، مناقشة شروط وآليات الترشيح والتسمية لمهام السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وبحسب الشروط المنصوص عليها لاختيار المرشحين، فإنه يشترط لكل مرشح أن يكون ليبيا وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما يوم بدء الترشح، وأن يحترم العملية الديمقراطية والانخراط الجدي للتحضير للمسار الانتخابي واحترام الإطار الزمني للمرحلة التمهيدية للحل، إضافة إلى تقديم إقرار علني لملتقى الحوار السياسي الليبي بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل و خارج ليبيا.

ونصت وثيقة شروط الترشيح وخيارات الترشح والتسمية لمهام السلطة التنفيذية على الآتي:-

أولاً – شروط الأهلية للتشرح لعضوية المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة:-

ثانيًا – الأهلية لدعم الترشح:-

ثالثًا – الوثائق المطلوبة للترشح:-

رابعًا – إجراءات الاقتراع:-

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، في بيان لها، إن أعمال اليوم الرابع للملتقى انطلقت بعزف السلام الوطني، كما استمرت المناقشات “بوتيرة عالية وإيجابية وبروح وطنية”. (وال – تونس) س س

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