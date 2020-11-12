بوريل: نأمل تواصل الحوار المثمر بين الأطراف الليبية في تونس

بروكسل 12 نوفمبر 2020 (وال) – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن أمله في أن يتواصل الحوار المثمر بين الأطراف الليبية الجاري منذ الاثنين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة التونسية، مشدداً على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة السانحة.

ووصف بوريل في تغريدة له عبر تويتر نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية آكي، اليوم الخميس، الاتفاق الذي أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، بين الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي في تونس على إجراء انتخابات في غضون 18 شهر بالخطوة المهمة.

وأكد المسؤول الأوروبي أن بروكسل تتابع عن كثب مجريات المفاوضات الجارية بين الطرفين الليبيين في تونس، لأنها خطوة هامة على طريق تنظيم انتخابات نزيهة وحكومة موحدة مستقرة، على حد وصفه. (وال – بروكسل) س س

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