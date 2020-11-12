سكاي نيوز: مفاوضات لتسليم “داعشيات” لمصر وتونس والجزائر بعد انقضاء العقوبات بسجون حكومة الصخيرات

طرابلس 12 نوفمبر 2020 (وال) – كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن وجود مفاوضات بين السلطات القضائية في كل من ليبيا وتونس والجزائر ومصر، بشأن استلام داعشيات ألقي القبض عليهن في ليبيا.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لفضائية “سكاي نيوز” عربية، أن السلطات الجزائرية وافقت على استلام المتهمات، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية تُتخذ حاليا بهذا الصدد.

وأوضحت، أن سلطات العاصمة طرابلس (حكومة الصخيرات المرفوضة)، ألقت القبض على هؤلاء النسوة داخل جبهات القتال في مدينتي سرت وصبراتة، وقد ثبت تورطهن بالانضمام إلى تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا.

ولفتت، إلى أن بعض هؤلاء المعتقلات قد أنهت مدة عقوبتهن داخل سجون غرب ليبيا، حيث سبق أن رفضت بعض الدول استلام المتهمات بالانتماء إلى تنظيم داعش، وسط رفض شعبي في بعض هذه الدول لعودتهن.

ووفق تقارير عربية ودولية، لعبت نساء داعش في ليبيا دورًا كبيرًا في الجرائم الإرهابية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد، وقد هرب البعض منهن إلى وجهات غير معلومة واعتُقل البعض الآخر وتم إيداعهن في السجون الليبية. (وال – طرابلس) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال