إطلاق نار يستهدف السفارة السعودية في هولندا دون إصابات

لاهاي 12 نوفمبر 2020 (وال) -أعلنت الشرطة الهولندية، أن السفارة السعودية في لاهاي تعرضت اليوم الخميس، لإطلاق نار وأن البحث جارٍ عن مصدر النيران.

وأكدت الشرطة أن إطلاق النار لم يسفر عن سقوط جرحى، مضيفة، أنها تواصل أعمال البحث، وطالبت من لديه معلومات بالإدلاء بها.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن التحقيق جار لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار، وإنه من غير الواضح من وراءه.

وقالت الشرطة، إنها أغلقت الطرق المؤدية إلى المكان الذي تحقق فيه فرق الطب الشرعي.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها “إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبا ناجما عن رصاص في المبنى، ونشرت صورا تبدو فيها ثقوب في النوافذ، ولم تؤكد الشرطة عدد الطلقات”.

وأظهرت صور على التلفزيون الهولندي، طلقات فارغة متناثرة بالشارع، وآثار أعيرة على النوافذ.

يذكرأن الحادث جاء بعد يوم من تفجير، استهدف مراسم في مدينة جدة السعودية، بمناسبة ذكرى هدنة الحادي عشرمن نوفمبر 1918، وانتهاء الحرب العالمية الأولى، بحضور دبلوماسيين غربيين بينهم فرنسيون وبريطانيون (وال لاهاي) س خ.

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