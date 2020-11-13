وزير ألماني: منظمات تركية مقربة من أردوغان تقوم بأنشطة إرهابية وتجسسية في بلادنا

برلين 13 نوفمبر 2020 (وال) – استمرارا لمسلسل الفضائح التي تلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح وزير الشؤون الداخلية بولاية شمال الرين- ستفاليا الألمانية هربرت رول، بأن المخابرات الألمانية تراقب المنظمات التركية في ألمانيا، ومنها الجمعيات التابعة لمؤسسة الشئون الدينية التركية ديانت، ومنظمة ديتيب، والاتحاد التركي الأوروبي للديموقراطيين، وحركة الذئاب الرمادية التي قامت برلين بحظرها بعد انتشار معلومات حول قيامها بأنشطة إرهابية وتقديم الدعم للإرهابيين في أوروبا.

وأوضح الوزير الألماني أن تلك المؤسسات التركية تعمل لصالح الاستخبارات التركية، وجميع مسؤوليها وأعضائها مقربون من حزب العدالة والتنمية، بهدف خلق مجال للنفوذ التركي في ألمانيا، مضيفاً أن الاستخبارات التركية تجند أفراد تلك المؤسسات بهدف التجسس على ألمانيا، كما تستهدف المعارضين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا، وإن هذه المنظمات شكلت شبكة واسعة النطاق، ليس فقط لجمع المعلومات لجهاز الاستخبارات، وإنما أيضًا يتم نقلها لمسؤولين داخل الحكومة التركية”.

وكان قد ذكر التقرير السنوي للمخابرات الألمانية، الذي نُشر في يوليو الماضي، أن ألمانيا هي إحدى الدول التي تركز عليها الاستخبارات التركية، اعتقادًا منهم أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم لحزب العمال الكردستاني وحركة جولن. (وال – برلين) س س

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