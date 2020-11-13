غرق قارب قبالة السواحل الليبية في ثاني حادث من نوعه خلال يومين

جنيف 13 نوفمبر 2020 (وال) -أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، وجود مخاوف من وفاة 20 مهاجرا جراء غرق قارب قبالة سواحل ليبيا، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، صفاء مسيحلي، أثناء موجز صحفي عقدته في جنيف، أن القارب الخشبي المنكوب، أبحر من مدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس.

في الوقت نفسه، أشارت المتحدثة إلى أن الأمواج جرفت إلى الساحل، مزيدا من جثث ضحايا الحادث المأساوي الأول، الذي وقع أمس نتيجة انقلاب قارب مطاطي يقل على متنه 120 مهاجرا قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية، وأسفر عن مصرع أكثر من 70 بينهم رضيع.

وأكدت المتحدثة أن إجمالي عدد ضحايا الحادثين، بلغ حتى الآن 94 شخصا على الأقل.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم في الحادث الأول، لا يزالون محتجزين في الخمس، داعية السلطات إلى الإفراج عنهم واتخاذ إجراءات لمنع وقوعهم مجددا في أيدي مهربي البشر.

الجدير بالذكر أن أكثر من 900 مهاجر غير شرعي لقوا مصرعهم، منذ بداية العام الجاري خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.( وال جنيف) س خ.

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