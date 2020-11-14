ألمانيا تدعم تنظيم الحوار الليبي في تونس بـ 2 مليون يورو

تونس 14 نوفمبر 2020 (وال) – أوضحت السفارة الألمانية في طرابلس، إن برلين تعزز محادثات السلام الليبية الجارية هذه الأيام في تونس العاصمة بمساهمة قدرها 2 مليون يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المسؤول عن تنظيم الحوار الليبي والذي رحبت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

السفارة وفي بيان لها، أمس الجمعة، قالت: “تعد ألمانيا مساهماً كبيراً في مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كونها المانح الرئيسي لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما تدعم المشاريع الأخرى المصممة لتعزيز سيادة القانون والحكم الديمقراطي، بما في ذلك الانتخابات، في البلاد. ستكون مساهمة اليوم أساسية لدعم ليبيا في طريقها إلى السلام والاستقرار والتنمية المستدامة”. (وال – تونس) س س

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