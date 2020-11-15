فاز بالتزوير.. ترامب يشكك مجددا بفوز بايدن

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيكه في نتائج انتخابات الرئاسة، وأكد مجددا أن منافسه جو بايدن فاز بانتخابات مزورة، لم يسمح خلالها بعمل مراقبين أو ملاحظين.

كما سمى ترامب في تغريدتين جديدتين الأحد، شركة دومينيون المملوكة للقطاع الخاص والمسؤولة عن عمليات التصويت، باعتبارها سببا لما جرى، ووصفها بأنها ذات سمعة سيئة وتستخدم معدات متواضعة.

كما جدد الرئيس الأميركي هجومه على الإعلام الصامت والزائف الذي أعلن فوز بايدن بفارق كبير، وأشار إلى مواطن خلل عدة استخدمت لسرقة الأصوات.

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