أمير الكويت يبحث مع وزير خارجية مصر المستجدات الإقلیمیة والدولیة

الكويت 15 نوفمبر 2020 (وال) – بحث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بیان صباح الیوم الأحد مع وزیر الخارجیة المصري سامح شكري آخر المستجدات في الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم أن أمير الكويت تسلم من الوزير شكري رسالة خطیة من الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي تضمنت العلاقات التاریخیة الراسخة بین البلدین وحرصهما على توطید التعاون بینهما في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة وتطویره إلى آفاق أرحب بما یخدم مصلحة الشعبین.

ووفق الوكالة، تضمنت الرسالة دعوة أمير الكويت لزیارة مصر، وأعرب الشيخ نواف عن سعادته بقبول وتلبیة الدعوة.

من جانبه، أشار المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إلى أن الوزير شكري أعرب عن التقدير لما قدمته الكويت من دعم للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وللدور النشط للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم التنمية في مصر.

ووفق المتحدث، شدد الوزير شكري على أهمية العمل خلال المرحلة القادمة على استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين للدفع قًدمًا بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، مع إيلاء أهمية خاصة لمجالات التعاون الاقتصادي.

وكان الوزير شكري وصل أمس السبت إلى الكويت في زيارة رسمية. (وال – القاهرة) س س

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