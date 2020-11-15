غسان سلامة: تقدم كبير في تونس تحياتي لستيفاني وللمشاركين بحماس في الحوار

تونس 16 نوفمبر 2020 (وال) – قال مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، إن “الذين يدركون مدى تعقد الأزمة الليبية منذ 10 أعوام، وحدهم القادرون على قياس التقدم الكبير الذي تحقق خلال أيام الحوار السياسي في تونس”.

وأضاف المبعوث السابق للأمم المتحدة، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “تحياتي للذين اشتركوا فيه بحماسة ولستيفاني والزملاء الذين أوصلوا الليل بالنهار لتسهيله كي يرافق التقدم الذي سجل سابقا في المسارين العسكري والاقتصادي”. (وال – تونس) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال