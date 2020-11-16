  عودة حركة المرور بالمعبر الحدودي الكركرات

نواكشوط 16 نوفمبر2020 (وال) -استؤنفت حركة المرور يوم السبت الماضي بين موريتانيا والصحراء الغربية، عبر المعبر الحدودي بمنطقة الكركرات العازلة، فيما أكدت جبهة البوليساريو استمرار المعارك في المناطق الحدودية من جهتها، وشددت الرباط على أن الوضع هادئ، بعد العملية العسكرية المغربية في منطقة الكركرات العازلة.

وقال مصدر موريتاني رفيع المستوى إن “80 شاحنة عبرت من الجانب الموريتاني في اتجاه الشمال، واستؤنف الأمر من الجهة الأخرى أيضا”.

كما أكدت وكالة الأنباء المغربية استئناف حركة المرور في المعبرالواقع في منطقة الكركرات العازلة أقصى جنوب الصحراء الغربية، والذي شهد الجمعة الماضية، عملية عسكرية مغربية لإعادة فتح الطريق بعدما عرقلت ميليشيا البوليساريو، حركة نقل البضائع والمسافرين عبره، بحسب ما أكدت الرباط.

وقالت الوكالة: “عبرت العشرات من شاحنات نقل البضائع، التي كانت تحركات ميلشيات -البوليساريو- قد عرقلت سيرها منذ ثلاثة أسابيع، بين الحدود المغربية-الموريتانية”، مؤكدة أن الوضع هادئ للغاية في الكركرات.

واعتبرت جبهة البوليساريو العملية العسكرية المغربية، إنهاء لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل 30 عاما.

وقال وزير دفاع الجمهورية العربية الصحراوية عبد الله الحبيب لوكالة الأنباء الجزائرية: “ما تزال الحرب مستمرة حتى الساعة”، مؤكدا أن “جيش التحرير الصحراوي، حقق انتصارات مهمة، مكبدا القوات المغربية خسائر بشرية ومادية”.

يشار أن جبهة البوليساريو، أعلنت منذ عام 1976 قيام الجمهورية الصحراوية في مخيمات بالجزائر، وتطالب باستقلال الصحراء الغربية التي يسيطر المغرب على 80 بالمئة من مساحتها، مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.(وال نواكشوط) س خ.

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