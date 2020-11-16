ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها

واشنطن 16 نوفمبر 2020 (وال) -لامس الذهب أعلى مستوياته خلال أسبوع اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار، بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وبحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينيتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1892.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر الجاري عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1892.20 دولار للأونصة.

وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

تخطت إصابات فيروس كورونا مستوى الـ 11 مليونا في الولايات المتحدة، أمس الأحد، في حين دعا كبار مستشاري الرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى “أكسي” للخدمات المالية: “مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يعد أكبر مشكلة، وسيتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح”.(وال واشنطن) س خ.

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