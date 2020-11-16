شركة موديرنا تعلن نجاح لقاح كورونا

أعلنت شركة موديرنا اليوم أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهر فعاليته بنسبة أربعة وتسعين فاصلة خمسة بالمئة.

وذكرت في بيان أن لقاحها لكورونا حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات.

وأوضحت الشركة أن النتائج الأولية استندت إلى خمس وتسعين حالة متنوعة ومختلفة من أصول لاتينية وأميركية وإفريقية وآسيوية، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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