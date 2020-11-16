ترامب يُواصل انتقاده الانتخابات الرئاسية مُتهمًا اليسار الراديكالي بسرقتها

واشنطن 17 نوفمبر 2020 (وال)- يُواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقاده الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، قائلا : إن اليسار الراديكالي يُحاول “سرقتها”.

وقال ترامب – في تغريدة على حسابه في تويتر: “يُحاول الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون، من خلال عملهم مع شركائهم – وسائل الإعلام المزيفة – سرقة هذه الانتخابات”، مضيفًا: “لن ندعهم يفعلون ذلك!”.

وأعقبها بنحو 20 دقيقة، نشر تغريدة ثانية، قال فيها “سيقومون بإشغال المحاكم .. لن ندع ذلك يحدث”.

ومنذ إعلان النتائج مؤخرًا بفوز منافسه بايدن، دأب ترامب مرارًا وتكرارًا على رفض الهزيمة، والتشكيك في نزاهة الانتخابات والتأكيد على النتائج “سرقت منه”، كما لجأت حملة ترامب إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية، إلا أن معظم دعاويها قُوبلت بالرفض من جانب المحاكم. (وال- واشنطن) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال