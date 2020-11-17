الخارجية الإيطالية: مسار إنجاح الانتقال السياسي الليبي لا يزال طويلًا وشاقًا

روما 17 نوفمبر 2020 (وال) – وصفت وزارة الخارجية الايطالية، مساء الإثنين، قرارات منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تضمنت تحديد خارطة طريق للمرحلة التحضيرية لحل شامل للأزمة الليبية، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق البلاد، ومكلفة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021م، بـ “التطور الإيجابي”.

واعتبرت الخارجية الايطالية، في بيان لها نشرته وكالة “آكي” الايطالية، أنه في الوقت ذاته فإن مسار إنجاح الانتقال السياسي الليبي، لا يزال طويلًا وشاقا، مع انطلاق الاجتماع الافتراضي القادم لمنتدى الحوار السياسي المقرر عقده في يوم 23 نوفمبر الجاري.

ورأت، أنه من الأهمية الآن مرافقة ودعم التطورات التي تم تسجيلها في المجال السياسي بمنتدى الحوار، تطورات مماثلة في مجال الأمن، تماشيًا مع التقدم الذي تم تسجيله بالفعل في الأسابيع الأخيرة مع عمل اللجنة العسكرية المشتركة.

وقالت الخارجية الايطالية، إنه في ضوء هذه النتائج الجديدة، تؤكد إيطاليا بقناعة دعمها الكامل للحوار الليبي الداخلي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتتمنى أن يتصرف جميع ممثلي الشعب الليبي بشجاعة وبُعد نظر، من أجل مصلحة وطنهم.

ودعت، المجتمع الدولي للالتزام باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكن الليبيون من إنشائها عبر هذا المسار السياسي الذي من شأنه أن يكون حاسمًا للبلاد.

وتقدمت الخارجية في ختام بيانها، بالتهنئة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، على ما وصفته بـ”القيادة التي تمكنت من خلالها من تعزيز وتوجيه عمل منتدى الحوار السياسي في تونس”، وفق نص البيان. (وال – روما) س س

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