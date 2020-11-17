بومبيو: هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا تعذب الشرق الأوسط

واشنطن 17 نوفمبر 2020 (وال) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين، أن “الولايات المتحدة مازال لديها مزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على تعذيب الشرق الأوسط”.

بومبيو في تصريحات لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية اليومية، قال: “لقد حرصنا على أن يكون لدى إيران أقل قدر ممكن من الدولارات والموارد لبناء برنامجها النووي”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، “سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة.. ما زال هناك عمل يجب القيام به للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق”. (وال – واشنطن) س س

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