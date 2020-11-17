بومبيو: أوروبا وأمريكا بحاجة للعمل معا لمواجهة التصرفات العدوانية لتركيا

واشنطن 17 نوفمبر 2020 (وال) – قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

بومبيو في تصريحات لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية اليومية، تابع: “نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى “دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورني قرة باغ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط”.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أكد أن “المخابرات التركية متورطة في أحداث قره باغ”.

وأشار رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الجهاز حصل على بيانات دقيقة حول انخراط مسلحين من سوريا في المعارك في ناغورني قره باغ، بما في ذلك من أجهزة المخابرات الشريكة في دول الشرق الأوسط”

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أن “تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول أخرى، في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا. كما وجهت اتهامات لتركيا بنقل مسلحين إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة السراج المرفوضة”.

وتدعم أنقرة صراحة أذربيجان في مواجهتها مع أرمينيا، وتدعو أرمينيا لسحب قواتها من قره باغ بوصفها أراض آذرية محتلة.

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