الخارجية الإيطالية: ليبيا لن تعود للفوضى ثانيًا وما حدث في ملتقى تونس ليس تباطؤًا سياسيًا

روما 17 نوفمبر 2020 (وال) – رأى وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانيلو دي ستيفانو، أن ليبيا لن تعود مرة أخرى إلى حالة الفوضى التي كانت سائدة قبل أشهر، لاسيما بعد جلوس الأطراف الليبية على طاولة واحدة وعقد ملتقى سياسي في تونس، لبحث تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

واعتبر ستيفانو، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، إن اختتام منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس دون اتفاق على الحكومة الجديدة، ليس تباطؤا سياسيًا، ولكنه تسارع بالنظر إلى الوضع في ليبيا قبل شهرين فقط، على حد تعبيره.

وأوضح أنه من المقرر أن تجتمع مفوضية التجارة الاقتصادية الإيطالية الليبية في 30 نوفمبر الحالي، مُضيفًا أن اللجنة الاقتصادية تعمل على إعطاء جميع الفاعلين في الميدان بليبيا التصور من الحقائق بفكرة أن الاستقرار يجلب التنمية. (وال – روما) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال