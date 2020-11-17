مُرحبًا بإعلان إجراء الانتخابات.. رئيس جنوب إفريقيا: استمرار التدخل الخارجي يهدد وحدة ليبيا

كيب تاون 17 نوفمبر 2020 (وال) – أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الأمني السائد في ليبيا وما أسماه “استمرار المواجهات والتصعيد العسكري”، لاسيما في سرت وحولها، خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن استمرار انخراط الجهات الخارجية يشكل تهديدًا لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها”، حسب قوله.

ورحّب رامافوزا، في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، بإعلان إجراء الانتخابات الليبية، قائلاً: “نواصل دعم عملية السلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي من خلال مجلس السلم والأمن التابع له، واللجنة الرفيعة المستوى بشأن ليبيا ومجموعة الاتصال التابعة لها، وكذلك المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، إذ يتواصلون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا”، حسب قوله.

كما أعرب عن ترحيبه بالجهود الأخرى التي تبذلها المنطقة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تتماشى مع نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وعلى النحو الذي أقره القرار الأممي 2510”، حسب قوله.

وواصل: “شجعنا الدعوات لاستئناف إنتاج النفط واستئناف الصادرات بشكل كامل، الأمر الذي سيحقق إيرادات تشتد الحاجة إليها ويحسّن الوضع الاقتصادي والمالي لصالح جميع الليبيين”، حسب قوله.

وأعلن الرئيس الجنوب إفريقي دعمه إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا مهمتها التعامل مع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مختتما بقوله: “نعتقد اعتقادا راسخا أن عملية السلام يجب أن يقودها ويدعمها الشعب الليبي”، حسب قوله. (وال – كيب تاون) س س

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