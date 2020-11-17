روسيا ترفض اتهامات مايكروسوفت بشن هجمات إلكترونية تستهدف لقاح كورونا

رفضت روسيا اليوم اتهامات من شركة مايكروسوفت الأمريكية نددت فيها الأسبوع الماضي بهجمات إلكترونية شنتها مجموعات حكومية أو شبه حكومية روسية وكورية شمالية ضد شركات الأدوية الساعية إلى إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن هذه الاتهامات نوع من نهج سياسي تخضع له جهات عدة من بينها مجموعات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة.

هذا وكان نائب رئيس مايكروسوفت قد أكد أن المجموعة الأمريكية اكتشفت في الأشهر الأخيرة هجمات إلكترونية مصدرها ثلاث مجموعات حكومية أو شبه حكومية روسية وكورية تستهدف سبع شركات رائدة تشارك بشكل مباشر في البحث عن لقاحات لكوفيد 19.

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