السفير الأمريكي يُناقش مع ممثل اليونيسيف مُعاناة الأطفال في ليبيا

تونس 17 نوفمبر 2020 (وال) – ناقش السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع الممثل الخاص الجديد لمنظمة “اليونسيف” في ليبيا عبد القادر موسى، خلال اجتماع عقد أمس الاثنين، حزمة من القضايا التي تُواجه صحة الأطفال وسلامتهم في ليبيا.

هذا وتطرق الاجتماع القضايا النقاشية بين نورلاند وموسى – بحسب بيان للسفارة الأمريكية – نقص اللقاحات، وسلامة الأطفال المهاجرين، والرصد والإبلاغ عن الأطفال الذين يتم تجنيدهم، وجهود الاستجابة لفيروس كورونا.

وجدّد نورلاند تأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود “اليونيسف” في سياق التقدم في الحوار السياسي الليبي، والحد من العنف في أعقاب المحادثات التي قادتها ليبيا، بما في ذلك إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي. (وال – تونس) س س

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