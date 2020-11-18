الصحة العالمية تطلّع على سيّر عمل مستشفى الكويفية التخصصي التعليمي للأمراض الصدرية والدرن

بنغازي 18 نوفمبر 2020 (وال) – أجرى رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لدي ليبيا السيدة إليزابيث هوف، رفقة الوفد المرافق؛ جولة تفقدية إلى مستشفى الكويفية التخصصي التعليمي للأمراض الصدرية والدرن.
هوف خلال جولتها؛ اطلعت على مرافق وأقسام المستشفى ومكوناته التشغيلية والتجهيزات الطبية، حيث تولى الفريق الطبي والتشغيلي بالمستشفى تقديم الشروح والتوضيحات الفنية والتشغيلية، إلى جانب استعراض الوضع الوبائي المحلي للدرن، والصعوبات والتحديات وآلية حل كافة المعوقات التي تُواجه علاج مرضى الدرن.
كما أجرت هوف جولة ميدانية تفقدية على أعمال الصيانة والتطوير الجارية داخل قسم الدرن المقاوم MDR. (وال – بنغازي) ع ع
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