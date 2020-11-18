ليبيا نيوز

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يتلقى دعوة من رئيس البرلمان المصري لعقد اجتماع تشاوري بحضور نواب ليبيين

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 18 نوفمبر 2020 (وال) – وجه رئيس البرلمان المصري علي عبد العال دعوة إلى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومن يرغب من النواب الليبيين لعقد اجتماع تشاوري في 24 نوفمبر الحالي.

رئيس البرلمان المصري – في رسالة – إلى فخامة المستشار عقيلة صالح، قال: إنه “يطيب لنا دعوة سيادتكم ومن يرغب من السادة النواب الليبيين للاجتماع في بيتهم الثاني مجلس النواب المصري لعقد اجتماع تشاوري يوم 24 نوفمبر 2020، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا، والتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة”.

وأضاف: “قد تتفقون معنا على أهمية تلبية الدعوة للحضور إلى القاهرة والاجتماع تحت قبة البرلمان المصري، للتأكيد على مواقفكم الوطنية وتحملكم للأمانة التي حملكم إياها الشعب الليبي العظيم للعبور من أزمته الحالية إلى الاستقرار والأمن والرخاء الذي نتطلع جميعا إلى أن تشهده ليبيا في القريب العاجل”.

وأكد عبد العال في ختام دعوته على “وقوف مصر العربية قيادة وشعبا خلف أشقائنا الليبيين لتجاوز محنتهم الحالية ولتحقيق نطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ينعم أهلها بالاستقرار والرخاء والازدهار”. (وال – القاهرة) س س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • أشار احد مهندسي الصيانة الليبيين لوجود أربعة طاءرات مدنية ليبية – لم ترجع من الاراضي المصرية منذ العام 2019 – واتبتث التحقيقات ان الطاءرات المدنية الليبية تم سرقتها من الحكومة المصرية وتم طلاءها وتموييها بعد الكشف عن الطلاء الأصلي للطاءرات الليبية المسروقة بعد خدش أصاب احدى الطاءرات انتبه اليه عامل مصري لرفع الحقاءب – وأضاف ان بعض الطاءرات الليبية سرقت لاجل لاعبين لبعض النوادي المصرية وتم تسجيلها زورا باسم اخد النوادي المصرية –
    وتم توثيق اختفاء هذه الطاءرات التابعة للمؤسسة الليبية للخطوط الجوية من مهندسين ليبيين للصيانة بالإدارة العامة للشركة ليبيا للطيران المدني .

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