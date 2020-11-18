فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يتلقى دعوة من رئيس البرلمان المصري لعقد اجتماع تشاوري بحضور نواب ليبيين

القاهرة 18 نوفمبر 2020 (وال) – وجه رئيس البرلمان المصري علي عبد العال دعوة إلى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومن يرغب من النواب الليبيين لعقد اجتماع تشاوري في 24 نوفمبر الحالي.

رئيس البرلمان المصري – في رسالة – إلى فخامة المستشار عقيلة صالح، قال: إنه “يطيب لنا دعوة سيادتكم ومن يرغب من السادة النواب الليبيين للاجتماع في بيتهم الثاني مجلس النواب المصري لعقد اجتماع تشاوري يوم 24 نوفمبر 2020، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا، والتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة”.

وأضاف: “قد تتفقون معنا على أهمية تلبية الدعوة للحضور إلى القاهرة والاجتماع تحت قبة البرلمان المصري، للتأكيد على مواقفكم الوطنية وتحملكم للأمانة التي حملكم إياها الشعب الليبي العظيم للعبور من أزمته الحالية إلى الاستقرار والأمن والرخاء الذي نتطلع جميعا إلى أن تشهده ليبيا في القريب العاجل”.

وأكد عبد العال في ختام دعوته على “وقوف مصر العربية قيادة وشعبا خلف أشقائنا الليبيين لتجاوز محنتهم الحالية ولتحقيق نطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ينعم أهلها بالاستقرار والرخاء والازدهار”. (وال – القاهرة) س س

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