بوتين: المواجهات الليبية أحد أهم أسباب زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

موسكو 18 نوفمبر 2020 (وال) – أوضح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الوضع فى مجال الأمن العالمي والإقليمي لا يزال صعبا بسبب الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

بوتين، وفي كلمة ألقاها عبر تقنية “فيديو كونفرونس”، الثلاثاء، أمام قادة مجموعة “بريكس”، أشار إلى أن المواجهات المسلحة التي تشهدها الدولة الليبية تمثل زعزعة خطيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الروسي: “يمكن ملاحظة زعزعة استقرار خطيرة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع استمرار المواجهات المسلحة فى ليبيا واليمن”، مضيفاً “أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به للتوصل إلى تسوية سياسية فى سوريا”.

وحذر الرئيس الروسي، من المخاطر المستمرة فى الشرق الأوسط، وركز فى كلمته على الوضع فى العراق بشكل خاص.

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