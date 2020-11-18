وكالة الأنباء الإيطالية: باشاغا سيزور فرنسا بحثًا عن دعم لرئاسة الحكومة الجديدة

روما 18 نوفمبر 2020 (وال) – نقلت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن مصدر مقرب من فتحي باشاغا، ما يُعرف بـ “وزير داخلية حكومة الصخيرات المرفوضة”، أنه سيزور العاصمة الفرنسية سعيا منه للحصول على دعم “باريس” لترشيحه رئيسا لوزراء حكومة الوحدة الوطنية المقبلة في ليبيا.

وقالت الوكالة الإيطالية إن عددًا من الشخصيات السياسية من مصراتة وغرب ليبيا ستصاحب باشاغا في زيارته إلى باريس، في محاولة من باشاغا لإقناع فرنسا بالضغط على حلفائها في شرق ليبيا للقبول به رئيسا للحكومة مقابل تولي فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، على حد قولها.

وأضافت: أن “باشاغا تحصل حتى الآن على دعم كبير من عدد من المجموعات المسلحة في مصراتة، وعدد من القيادات الإسلامية في المدينة، وفي العاصمة طرابلس، كان أبرزها دعم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء، ودعم من (مليشيا) الكتيبة 166 التي يقودها المليشياوي محمد الحصان”. (وال – روما) س س

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