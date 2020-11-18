حادث مروري بالجيزة يتسبب في إصابة 17 طفلا

القاهرة 18 نوفمبر 2020 (وال) -شهدت محافظة الجيزة المصرية، وقوع حادث مأساوي صباح اليوم الإربعاء، أدى إلى إصابة أكثر من 17 طفلا، بعد إنقلاب أتوبيس تابع لمدرسة خاصة.

وأسفر الحادث عن إصابة مشرفي الأتوبيس أيضا، بينهم دينا محمود مدرسة، مصابة بنزيف، وفاطمة شحاتة مشرفة الأتوبيس، وباقي الإصابات أغلبها كدمات وأقل سن فى الأطفال 6 سنوات.

وكشف مدير عام مستشفى الهرم الدكتور منصور خليل في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، أن عدد إصابات أتوبيس المدرسة، ارتفع إلى 17 مصابا، منهم طفلة عمرها 10 سنوات حالتها حرجة بالرعاية المركزة، ومدرسة عمرها 35 عاما حالتها حرجة أيضا بالرعاية المركزة، و8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة، وجاري فحص باقي المصابين من الأطفال.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمية، وأثناء سير الأتوبيس في طريقه إلى المدرسة حدث حادث مروري أمام المتحف المصري بمنطقة الرماية بالهرم، وأصيب عدد كبير من الأطفال ومشرفي الأتوبيس، وبعض المدرسين.(القاهرة وال) س خ.

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