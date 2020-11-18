ارتفاع عدد المصابين بكورونا حول العالم لأكثر من 4 ملايين في أسبوع

كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الذي سجل أربعة ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم يسجل في أسبوع واحد منذ بداية الجائحة.

هذا وأفادت المنظمة بأن عدد المصابين في الأمريكيتين زاد أكثر من مليون وأربعمئة وخمسين ألفا، وتوفي أكثر من تسعة عشر ألف شخص خلال الأسبوع الماضي، بينما أصيب بالعدوى أكثر من ثلاثمئة وثلاثة وسبعين ألف شخص.

بينما تجاوز عدد الوفيات في سبعة أيام أربعة آلاف وخمسمئة شخص في منطقة جنوب شرق آسيا، في حين زاد عدد المصابين في الهند بأكثر من ثلاثمئة وستة آلاف خلال أسبوع واحد فقط.

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