الدول العربية تتقدم في الترتيب العالمي بعدد إصابات كورونا

أظهرت إحصاءات موقع “وورلد ميترز” المتخصص برصد إصابات كورونا في العالم، ترتيبا جديدا لبعض الدول العربية من حيث عدد الإصابات، حيث جاءت العراق في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم، تليها السعودية بالمركز التاسع والعشرين عالميا، ثم المغرب بالمركز الثاني والثلاثين، وبعدها الأردن الذي سجل المركز التاسع والثلاثين، ثم الإمارات بالمركز الأربعين على مستوى العالم.

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