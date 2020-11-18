الدول العربية تتقدم في الترتيب العالمي بعدد إصابات كورونا

أظهرت إحصاءات موقع “وورلد ميترز” المتخصص برصد إصابات كورونا في العالم، ترتيبا جديدا لبعض الدول العربية من حيث عدد الإصابات، حيث جاءت العراق في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم، تليها السعودية بالمركز التاسع والعشرين عالميا، ثم المغرب بالمركز الثاني والثلاثين، وبعدها الأردن الذي سجل المركز التاسع والثلاثين، ثم الإمارات بالمركز الأربعين على مستوى العالم.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
“جامبيت الملكة”.. وصفة سحرية لإنجاز عمل فني كبير
تم النشر منذُ 3 ساعات
كتّاب يبادرون لتغطية غرامات مكتبات خالفت قرار الإقفال في فرنسا
تم النشر منذُ 3 ساعات
«العويس» الثقافية تواصل استقبال الترشيحات لجائزتها حتى نهاية 2020
تم النشر منذُ 4 ساعات
عضو بالكونجرس الأمريكي: المجلس أقر قانون دعم الاستقرار في ليبيا لدعم الانتخابات
تم النشر منذُ 13 ساعة
أضف تعليقـك