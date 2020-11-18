ليبيا نيوز

الخارجية الإسبانية تُرحّب بموعد الانتخابات الليبية في ديسمبر 2021

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مدريد 18 نوفمبر 2020 (وال) – أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا حول القرار الذي اتخذه منتدى الحوار السياسي الليبي، بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021 .

وبحسب البيان، رحبت الحكومة الإسبانية بالقرار، وحثت المشاركين بالمنتدى على الابقاء على روح الإجماع في الجلسات القادمة ، من أجل الوصول إلى اتفاقات تعني بإعداد تلك الانتخابات و غيرها من القرارات الحيوية كما أثنت الحكومة الأسبانية في بيانها على مساهمة المرأة الليبية في المنتدى والمطالبة بتعزيز دور المرأة في السياسة الليبية. (وال – مدريد) س س

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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