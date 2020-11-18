بريطانيا تسجل 598 وفاة و20051 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيلها خمسمئة وثمانيا وتسعين وفاة جديدة بفيروس كورونا، في حين ارتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى عشرين ألفا وإحدى وخمسين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل الإجمالي بذلك إلى مليون وأربعمئة وعشرة آلاف وسبعمئة واثنتين وثلاثين حالة.

يشار إلى أن بريطانيا شهدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر كامل، كما تعتبر بريطانيا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الوفيات.

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