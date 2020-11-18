عضو بالكونجرس الأمريكي: المجلس أقر قانون دعم الاستقرار في ليبيا لدعم الانتخابات

واشنطن 18 نوفمبر 2020 (وال) – أكد عضو الكونجرس الأمريكي تيد دويتش، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر اليوم الأربعاء، “قانون دعم الاستقرار في ليبيا”، مشيرًا إلى أنه تقدم به رفقة ثلاثة من زملائه، هم؛ جو ويلسون، وتوم مالينوسكي، تيد ليو.

وأوضح دويتش، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الهدف من هذا القانون هو دعم الدبلوماسية الأمريكية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة من يؤججون الاقتتال، وتأكيد اهتمام الكونجرس في تحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين. (وال – واشنطن) س س

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