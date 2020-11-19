«العويس» الثقافية تواصل استقبال الترشيحات لجائزتها حتى نهاية 2020

دبي 19 نوفمبر 2020 (وال) أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن استمرار تلقيها ترشيحات المتقدمين لنيل جائزة (سلطان بن علي العويس الثقافية)، الدورة الـ17 (2020 ـ 2021)

وأوضحت المؤسسة أن عدد المرشحين المتقدمين لنيل الجائزة للدورة الـ17 بلغ (1816 ) مرشحاً في مختلف حقول الجائزة، إذ ترشح في الشعر (317 ) مرشحاً، وفي باب القصة والرواية والمسرحية 466 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 282 مرشحاً، وفي حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية 491 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي والعلمي 260 مرشحاً، وسوف تغلق الجائزة باب الترشح في 31 ديسمبر 2020 .

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، قد أعلنت فتح باب الترشيح للدورة الـ17 مطلع يناير 2020، وبادرت المؤسسة بإرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر .

وعن طريقة الترشيح لنيل الجوائز، إضافة إلى ترشيح الجامعات، والمؤسسات الثقافية، والاتحادات، والروابط الأدبية، ودور النشر – وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة – يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.( وال ـ دبي) ح م

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