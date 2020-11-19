الصحة العالمية تحث على تشديد الإجراءات الصحية في الشرق الأوسط

مع دخول فصل الشتاء وارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، من موجة ثانية للوباء، معتبرا أن الطريقة الوحيدة لتجنب أعداد الوفيات الكبيرة هي تشديد القيود بسرعة.

وأعرب أحمد المنظري، مدير منطقة شرق المتوسط بـمنظمة الصحة العالمية عن قلقه من أن دول المنطقة خفضت حذرها بعد عمليات الإغلاق المشددة التي فرضت في وقت سابق، وقال إن أساسيات الاستجابة للوباء من التباعد الاجتماعي إلى ارتداء الأقنعة مازالت لا تمارس بشكل كامل في منطقتنا.

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