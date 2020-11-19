بوريل: جاهزون للتعاون مع الأمم المتحدة لضمان ديمومة وقف إطلاق النار

بروكسل 19 نوفمبر 2020 (وال) – أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، جاهزية تكتل الاتحاد الأوروبي لتعزيز العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا.

واستعرض بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، آخر تطورات الملف الليبي، محاولاً التقليل من شأن ما يتردد عن استعداد الاتحاد لإرسال بعثة مراقبة وقف اطلاق نار إلى ليبيا، قائلاً: “جاهزون للتعاون مع الأمم المتحدة ليتم احترام وقف اطلاق النار وضمان ديمومته ودعم إطلاق العملية السياسية، لكننا لم نصل لهذا الحد بعد”.

وتطرق المسؤول الأوروبي إلى ما وصفه بـ”الخبر الجيد” والمتمثل في إعلان فرنسا عن فتح مرفأ مرسيليا المدني لانزال المعدات التي تصادرها عملية ايريني العاملة على مراقبة قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.

وأوضح أن عملية ايريني الأوروبية مستمرة في مهامها، وهي عملية يراها الأوروبيون جزءًا من الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة. (وال – بروكسل) س س

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