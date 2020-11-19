خلوصي أكار: مصممون على دعم حكومة الصخيرات في إنشاء دولة “مستقرة” يسودها السلام

أنقرة 19 نوفمبر 2020 (وال) – زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن “بلاده تقف بكل حزم إلى جانب الشعب الليبي وحكومة الصخيرات المرفوضة، في إنشاء دولة يسودها الاستقرار والسلام والرخاء”، حسب زعمه

وجاء ذلك خلال مشاركة “أكار” في مؤتمر دولي حول ليبيا، نظمه مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي “سيتا”، عبر الواقع الافتراضي، اليوم الخميس.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن ما يُعرف بـ “وزير الدفاع” في حكومة الصخيرات المرفوضة المدعو صلاح الدين النمروش، شارك في المؤتمر وأيضا ممثلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وتابعت: “أكار، خلال المؤتمر، أشار إلى أن تركيا وليبيا تربطهما علاقات تاريخية وثقافة مشتركة ترجع إلى 500 عام”، مضيفاً “هدفنا الأساس إنشاء ليبيا مستقلة وذات سيادة يديرها الليبيون، تحتضن كل مواطنيها دون الإخلال بوحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ندعم حكومة الوفاق (الصخيرات المرفوضة) التي ادعى أنها “شرعية” و “معترف” بها من قبل الأمم المتحدة”،بيلا على حد تعبيره. (وال – أنقرة) س س

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