ميركل: قمة الاتحاد الأوروبي ستناقش أزمة تنقيب تركيا عن الغاز

برلين 20 نوفمبر 2020 (وال) – أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيبحثون خلال قمتهم المقبلة في ديسمبر سعي تركيا للتنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط.

وقالت للصحفيين عقب اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي: “الأمور لم تتطور بالطريقة التي كنا نتمناها”.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال في وقت سابق الخميس، إنه يجب على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجدداً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر.

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس: «الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبيِ”.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن “تصريحات تركيا في ما يتعلق بقبرص تؤجج التوتر مع التكتل، وعلى أنقرة أن تدرك أن سلوكها يوسع الهوة بينها ودول الاتحاد”.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل: “نعتبر خطوات تركيا في الآونة الأخيرة والتصريحات المتعلقة بقبرص متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر”.

وكان بوريل يشير إلى تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا فيها إلى إقامة دولتين متساويتين في قبرص، وذلك خلال زيارة قام بها هذا الأسبوع للشطر الشمالي من الجزيرة الذي يديره القبارصة الأتراك. (وال – برلين) س س

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