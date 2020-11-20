غوتيريش يقترح تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثاً أممياً خاصاً إلى ليبيا

بروكسل 20 نوفمبر 2020 (وال) – اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، تعيين مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، وذلك وسط جدال مستمرمنذ أكثر من ستة أشهر حول الترشح لهذا المنصب.

وجاء في رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أود إبلاغكم بنيتي تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثي الخاص إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. إنه سيحل محل السيدة ستيفاني ويليامز، التي عملت كممثل خاص منذ 16 مارس 2020”. (وال – بروكسل) س س

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