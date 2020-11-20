أكثر من 187 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد في الولايات المتحدة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن الولايات المتحدة شهدت قفزة غير مسبوقة بأكثر من مئة وسبعة وثمانين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، لتصل إلى مستوى أحد عشر مليونا، وسبعمئة وعشرين ألفا، وثلاثمئة وثماني عشرة إصابة، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا إلى ألفين وخمس عشرة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى مئتين واثنين وخمسين ألفا، وخمسمئة وأربع وستين حالة.
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قناة ليبيا
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