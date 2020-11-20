ليبيا نيوز

تسجيل 24318 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، تسجيل أربعة وعشرين ألفا وثلاثمئة وثماني عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى حوالي مليونين وأربعمئة ألف حالة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن عدد الوفيات تجاوز خمسة وثلاثين ألفا بعد تسجيل أربعمئة وإحدى وستين وفاة اليوم، بينما تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي أربعة وعشرون ألفا وسبعمئة وثمانية وخمسون مصابا، ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون وخمسمئة وواحد وخمسين ألفا وأربعمئة وأربعة عشر شخصا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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