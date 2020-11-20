 الأمم المتحدة تقرر إدراج قائمة سوداء لمعرقلي السلام في ليبيا

نيويورك 20 نوفمبر 2020 (وال) -دعت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، إلى إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في ليبيا على قائمة سوداء تقرها الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت: “هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه، بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر، وأدعوكم لاستخدامها”.

وذكرت أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم على صعيد وقف إطلاق النار، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه، ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.(وال نيويورك) س خ.

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