ليبيا نيوز

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لم يتم بعد اختيار المبعوث إلى ليبيا رسميا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بروكسل 21 نوفمبر 2020 (وال) – قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القرار حول اختيار مبعوث لليبيا لم يصدر رسمياً بعد، وهو متعلق بتوافق جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وأضاف دوجاريك في تصريحات صحفية أمس الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة أكثر من يريد أن يتم ذلك، وعلى الرغم من العمل الرائع الذي تقدمه استيفاني وليامز، لكن دون شك هناك حاجة لممثل دائم لليبيا وسنعلن عن ذلك حالما يتم التوصل لاتفاق.

وتابع:”القضية في يد جميع الدول الأعضاء في المجلس، وليست بيد الأمين العام للأمم المتحدة وحده، ونأمل أن نتوصل لقرار قريبا”. (وال – بروكسل) س س

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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