بوريل يعلن توسيع مهمة إيريني لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

بروكسل 21 نوفمبر 2020 (وال) – أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، توسيع مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، موضحا أن فرنسا عرضت استخدام ميناء مرسيليا لخدمة المهمة البحرية.

وبحسب تقرير لموقع “avegkon”، فإن بوريل، الذي التقى وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أمس في قمة “عملية إيريني تسير بشكل جيد للغاية”، قال: “قبل 7 أشهر كانت لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي، واليوم، لدينا 4 سفن حربية تعمل بدوام كامل و4 طائرات، وعرضت فرنسا ميناء مرسيليا للسفن التي سترسو”.

وطلب بوريل، بحسب الموقع، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المساهمة بشكل أكبر في العملية، كما أوضح أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية تشارك أيضًا في العملية، التي تقدم الدعم للأطراف في ليبيا.

وذكر الموقع أن تركيا مصممة على انتهاك العقوبات المفروضة على ليبيا، وترسل الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق المرفوضة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات عليها، وبالفعل وقع في شهر سبتمبر الماضي عقوبات على شركات تركية. (وال – بروكسل) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال