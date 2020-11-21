ويليامز: نحن على مشارف ليبيا الجديدة والبعض يحاول إبقاء الوضع كما هو بترويجهم للشائعات

تونس 21 نوفمبر 2020 (وال) – حذرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، الشعب الليبي ممن يحاولون إبقاء الوضع على ما هو عليه، مستخدمين ترويج الشائعات، مؤكدة أن الأزمة الليبية التي استمرت لسنوات مسببة معاناة للشعب الليبي اقتربت كثيرًا من الحل وأن الحسم في أيدي الليبيين أنفسهم.

ويليامز وفي تصريحات تلفزيونية، ذكرت: “نحن اليوم على مشارف ليبيا الجديدة، وقاب قوسين من إنهاء حالة اليأس والجمود والتردي التي دامت لسنوات”.

وتابعت: “نريد مساعدتكم لا تسمحوا لمن يصرون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يضللولكم بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا منكم هذه الفرصة”.

واختتمت ويليامز، موجهة حديثها أيضًا للشعب الليبي: “أنتم من تعانون، وأنتم من تقرروا مصيركم ومستقبل بلدكم وكلمة الحسم هي لكم، ونحن معكم ولن نترككم إلى أن تسترجعوا كامل سيادة وطنكم”. (وال – تونس) س س

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