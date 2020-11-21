كندا تغلق كبرى مدنها بعد ازدياد حالات الإصابات بفيروس كورونا

أوتاوا 21 نوفمبر 2020 (وال) -أعلنت السلطات الكندية إغلاق مدينة تورونتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين ولمدة 28 يوما، بهدف احتواء تفشي وباء كورونا.

وستغلق بموجب هذه الإجراءات المتاجر والشركات والمطاعم، كما ستحظر التجمعات والفعاليات التي تشارك فيها عائلات مختلفة داخل أماكن مغلقة، بينما لا يتجاوز عدد المشاركين في التجمعات بالأماكن المفتوحة العشرة أشخاص.

وسجلت أونتاريو 1400 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في المقاطعة إلى أكثر من 100 ألف.

وأعلنت تورنتو تسجيلها حصيلة إصابات قياسية يوم الثلاثاء الماضي، مع استمرار رصدها مئات الإصابات يوميا هذا الأسبوع.(وال أوتاوا) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال