مقتل 9 أشخاص بينهم 6 عسكريين في كمين لـتنظيم داعش الإرهابي شمال بغداد

بغداد 21 نوفمبر 2020 (وال ) -شن مسلحون هجوما على مركز للشرطة في محافظة صلاح الدين شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، بحسب ما ذكرته “أخبار الآن” في العراق عن مصدر أمني.



وأشار المصدر إلى أن عبوة ناسفة وضعت على جانب طريق انفجرت لدى مرور سيارة مدنية.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن تسعة أشخاص قتلوا، هم ستة عسكريين وثلاثة مدنيين، وذلك في كمين نفذه اليوم السبت عناصر من تنظيم داعش، في منطقة تقع على بعد مئتي كيلومتر شمال بغداد، وفق ما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر في الشرطة للوكالة نفسها، أنه أطلق مسلّحو التنظيم المتطرف، النارعلى عناصر الشرطة، وأعضاء في الحشد الشعبي لدى وصولهم إلى الموقع، بحسب المصدر نفسه.

وأفاد مدير ناحية الزوية محمد زيدان، التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمال تكريت، لوكالة فرانس برس بأن “أربعة من أعضاء الحشد عشائري”، الوحدة السنية ضمن الحشد الشعبي الموالي لإيران، والذي يهيمن عليه الشيعة، “وعنصري شرطة وثلاثة مدنيين قتلوا في الهجوم الذين شنّه تنظيم داعش”، ولم تعلن أي جهة رسميا مسؤوليتها عن الهجوم، لكن زيدان والمصدر في الشرطة اتهما تنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف وراءه.(وال بغداد) س خ.

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