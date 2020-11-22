منظمة الصحة العالمية في ليبيا توافق على إنشاء مركز تدريب للشؤون الصحية البيضاء

البيضاء 22 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت إدارة خدمات الشـؤون الصحيـة البيضـاء، أنه على هامش اليوم العلمي الذي تم أقامته بالمدينة، عُقد اجتماع ضم كلا من حمد مفتاح عبدربه مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية البيضاء و اليزبيث هوف ممثلة ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وأضافت الإدارة في إيجاز صحفى، تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات الصحية بالبلدية والسبل الكفيلة بالاستفادة من خبرة المنظمة في هذا المجال وقد تم الاتفاق المبدئي على أن تتولى المنظمة إنشاء مركز دائم للتدريب وفقا للمقترح المقدم هدفه تطوير قدرات والرفع من كفاءة العاملين بالقطاع في كافة المهن ووضع خطة تدريبية شاملة ستساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. (وال – البيضاء) س س

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