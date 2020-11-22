تنظيم القاعدة الإرهابي في بلاد المغرب يعلن تعيين قائدًا جديدًا له

الجزائر 22 نوفمبر 2020 (وال) – أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي في بلاد المغرب عن تعيين رأس للتنظيم خلفًا للجزائري عبد المالك دروكدال، الذي قُتل بيَد القوّات المسلّحة الفرنسيّة في يونيو الماضي في شمال مالي.

وقال موقع “سايت” الأمريكي المتخصّص في مراقبة مواقع الجماعات المتطرّفة، إنه تلقى شريط فيديو، بتعيين زعيم جديد للتنظيم، وهو الجزائريّ أبو عبيدة يوسف العنابي، الرئيس الحالي لـ”مجلس الأعيان”، الذي يعمل كلجنة توجيهيّة للجماعة الإرهابية.

والعنابي عضو سابق في جماعة الدعوة والقتال الجزائريّة، ومدرج على اللائحة الأمريكية السوداء لـ”الإرهابيّين الدوليّين”، منذ سبتمبر 2015، وهو أيضًا مسؤول الفرع الإعلامي بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، ويَظهر بانتظام في مقاطع الفيديو التي ينشرها التنظيم. (وال – الجزائر) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال