قمة العشرين تختتم اجتماعاتها الليلة بحضور قادة الدول الأكبر اقتصاديا

نشرت مجموعة العشرين البيان الختامي لقمتها، والذي جاء فيه التزام زعماء المجموعة بقيادة العالم إلى عصر يتسم بالقوة والاستدامة، إضافة إلى تمديد مبادرة تعليق دفع الديون حتى يونيو القادم.

هذا وتطرق البيان إلى دعم المواجهة العالمية للجائحة وتفويض وكالات الأمم المتحدة بها لا سيما منظمة الصحة، فضلا عن ضرورة حصول جميع الدول على لقاحات كوفيد بسعر مناسب، ومواصلة استخدام جميع الأدوات السياسية الممكنة لحماية الأرواح والوظائف والدخول، ودعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مرونة النظام المالي، بالإضافة إلى مساندة الدول النامية.

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