ممثلة منظمة الصحة العالمية والفريق المرافق لها في زيارة لمركز طبرق الطبي

طبرق 22 نوفمبر 2020 (وال)- استقبل مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، ممثلة منظمة الصحة العالمية السيدة إليزابيث هوف والفريق المرافق لها.

هذا وقامت السيدة إليزابيث هوف والفريق المرافق لها، خلال زيارتها بمتابعة الأوضاع الصحية التي تُعاني منها أغلب المناطق والمدن بعد تفشي وباء كورونا، وتأتي هذه الزيارة في إطار الوقوف على مستوى تقديم كل ما يتعلق بالقطاعات الصحية على رأسها مركز طبرق الطبي.

وناقشت السيدة إليزابيث هوف والفريق المرافق لها، مع مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي خلال اجتماع موسع، كل ما يتعلق بالأوضاع والخدمات داخل مركز طبرق الطبي، في ظل انتشار وظهور إصابات لجائحة كورونا بالمدينة من جديد، ومدى استعداد مركز الحياة لاستقبال الحالات المصابة، والتأكيد على ضرورة حلحلة كافة المعوقات التي تم الوقوف عليها ومناقشتها خلال الاجتماع. (وال- طبرق) ع م/ ر ت

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