وزير الخارجية الفرنسي: ننتظر أفعالاً من تركيا تثبت تغيير سياستها

باريس 23 نوفمبر 2020 (وال) – قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن “تركيا تتبع سياسة الأمر الواقع في ليبيا”، لافتًا إلى أن “الملف الليبي من ضمن مسائل خلافية أخرى بيننا وبين أنقرة وننتظر القيام بأفعال تثبت تغيير سياستها”.

وأضاف لودريان، اليوم الأحد، في تصريح صحفي، أن “أنقرة تتبع نهج توسعي في ليبيا والعراق وأيضا في شرق المتوسط، حيث يعتدون عمليا على دولتين عضوين بالاتحاد الأوروبي، هما اليونان وقبرص”، متهمًا أنقرة بإرسال «مرتزقة سوريين» إلى قره باغ.

وتابع؛ “من بين هذه الأفعال المنتظرة من تركيا تلك التي من السهل القيام بها في كل من شرق البحر الأبيض المتوسط، وليبيا، وكذلك في إقليم قره باغ”. (وال – باريس) س س

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